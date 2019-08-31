0553 313 94 23

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine rekor başvuru

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine bu yıl alınacak 370 öğrenci için 4 bin 33 başvuru yapıldı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:44
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine rekor başvuru

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine bu yıl alınacak 370 öğrenci için 4 bin 33 başvuru yapıldı.


Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavlarına her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun başvuru yapıldı. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ile Spor Yöneticiliği Bölümlerine toplam 3 bin 62 erkek, 888 kadın ve 74 milli sporcu ile 9 engelli aday elektronik ortamda başvuru yaptı.


Özel yetenek sınavları 4 gün sürdü


4 ayrı bölümde toplam 370 kontenjanın ayrıldığı Spor Bilimleri Fakültesi yetenek sınavları 21-24 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapıldı. 4 gün süren yetenek sınavları Spor Bilimleri Fakültesi tesislerinde gerçekleştirildi. Bu yıl uygulanmaya başlanan yeni sistem sayesinde tüm yetenek sınavları canlı olarak yayınlanmaya başladı. Çocuklarının heyecanlarına ortak olmak isteyen aileler, üniversitemiz sosyal medya hesapları üzerinden yapılan canlı yayına büyük ilgi gösterdi.


Sonuçlar 26 Ağustos tarihinde ilan edildi


Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Cengiz gösterilen ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Fakültemiz her sene artarak devam eden akademik ve sportif başarılarıyla ismini ulusal ve uluslararası alanda duyurmayı başarmıştır. Bu yıl 4 binin üzerinde yapılan başvuru hem üniversitemiz hem de fakültemiz için gurur vericidir. Bu yoğun dönem için ciddi mesai harcadık. Tüm akademisyenlerimizin titizlikle çalıştığı ve kesintisiz olarak canlı yayının yapıldığı özel yetenek sınavları, sonuç değerlendirme aşamasının ardından 26 Ağustos 2019 tarihinde web sayfamızda ilan edildi” dedi.


Rektör Uzun tebrik etti


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun 4 binin üzerinde yapılan başvurunun üniversitemiz açısından önemine değinerek, “ Spor Bilimleri Fakültemiz her geçen yıl artan başarı grafiği ile gözde bir eğitim yuvasına dönüşmüştür.Üniversite olarak dengeli bir eğitim politikası izleyerek akademik ve sportif başarıyı birbirini tamamlar nitelikte tanımladık. Bunun yansımalarını özel yetenek sınavlarında görebiliyoruz. Yetenek sınavlarımıza başvuru yapan, emek harcayan ve gelecekleri için ter döken tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Aramıza yeni katılan öğrencilerimiz ile artık daha güçlüyüz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:44
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyadan bir araya geldiler, kadın cinayetleri ve kadına şiddeti protesto ettiler
    1. Sosyal medyadan bir araya geldiler,..
    2. Muğla'da yürekleri dağlayan veda
    3. Hindistan’da kimya fabrikasında..
    4. 2 bin 500 polis adayı alınacak
    5. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    6. Ava çıkanlara "Balon balığı" uyarısı
    7. MSÜ Harp Okulları Diploma ve Sancak..
    8. GÜNCELLEME 2 - Otomobil bagajında..
    9. Bu kaplıcalar şifa dağıtıyor Şifa..
    10. Devrek’te AK Parti İl Danışma..
    11. Şanlıurfa’da Zafer Bayramı Resepsiyonu
    12. Belçika'da pole pozisyonu Leclerc'in
    13. Erdoğan'dan ABD'ye 2 hafta mühlet:..
    14. Bafra’da şehitler için 98. mevlit
    15. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri..
    16. Çekici ile motosiklet çarpıştı: 1..
    17. Samsun’daki selin bilançosu ortaya..
    18. Şekeri düşen sürücü tarlaya uçtu
    19. 2 gündür aranıyordu, bagajda bulundu,..
    20. Anne, baba ve kızın tabutları yan yana..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı