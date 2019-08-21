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Bartın Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İslami İlimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesinin ilgili bölümlerinde görevlendirilmek üzere doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Bartın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Bartın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:06
Bartın Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İslami İlimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Eğitim Fakültesinin ilgili bölümlerinde görevlendirilmek üzere doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Bartın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Bartın Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan akademik personel alım ilanında, Üniversitemiz birimlerine, 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Bartın Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

-Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

-Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

-Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılır.

İlan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:06
  1. İstanbul
  2. Bartın Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı
  3. Bartın Üniversitesi araştırma görevlisi alım başvurular nasıl yapılacak?

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