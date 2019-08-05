Bartın TOKİ 423 konut kura sonuçları sorgula Bartın merkez Dallıca 2+1 3+1 isim listesi Bartın'da inşa edeceğimiz 423 konut projelerinin hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. TOKİ Bartın konut kura sonuçları sorgula. TOKİ Bartın dallıca kura sonuçları 2+1 çekiliş listesi, TOKİ Bartın merkez Dallıca 3+1 kura çekiliş isim listesi.

Bartın'da inşa edeceğimiz 423 konut projelerinin hak sahipleri, gerçekleştirilen kura ile belirlendi. TOKİ Bartın Dallıca konut kura sonuçları sorgula. TOKİ’ninbaşvuru rekoru kıran konut projeleri arasında yer alan TOKİ Bartın Merkez Dallıca konut projesikuraçekilişi için geri sayımbaşladı. TOKİ Dallıca konut projesinde haksahipleriçekilen kura sonuçlarıyla beli oldu. 2+1alt gelir grubu için 300 hak sahibi, 3+1 orta gelirgrubu için ise 123adethaksahibi belirlenecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayınız

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