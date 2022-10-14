Bartın son durum | Bartın ölen yaralanan var mı? Bartın mahsur kalanlar var mı?

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, maden ocağında mahsur kalanların olduğunu açıkladı. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde saat 18.15 sıralarında yeraltında patlama meydana geldi .Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerim seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

16.00-00.00 vardiyasında 87 işçinin çalıştığı açıklandı. 87 kişiden 14 kişi göçükten çıkarıldı. 6 işçinin ise hareketsiz olduğu tespit edildiği duyuruldu.