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Aktüel

Bartın saat 21.00’de tek yürek oldu

Bartın Amasra ilçesinde demirli halde bulunan TCG Kılıç Hücumbotu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 21.

2020-04-23 21:59:05 -
Bartın saat 21.00’de tek yürek oldu

Bartın Amasra ilçesinde demirli halde bulunan TCG Kılıç Hücumbotu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında saat 21.00’da hoparlörlerini İstiklal Marşı için açtı.


Bartın’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar saat 21.00’i gösterdiğinde İstiklal Marşı’nı söylemek için yerlerini aldı. Amasra ilçesinde de belediye hoparlörlerinden çalınan İstiklal Marşına Büyük Liman’da demirli halde bulunan TCG Kılıç Hücumbotu da eşlik etti. Hücumbotta görevli askeri personel saat 21.00’de geminin hoparlörlerinden İstiklal Marşı’nı çalarak kutlamalara ortak oldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Amasralılar kutlamalara balkon ışıklarını açıp, kapatarak devam etti.

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