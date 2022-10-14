Bartın madende mahsur kalanların isimleri:
Bartın’ın Amasra ilçesinde bir madende patlama meydana geldi. Peki, maden ocağında mahsur kalanlar var mı?
Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerim seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.
16.00-00.00 vardiyasında 87 işçinin çalıştığı gelen haberler arasında. Çalışanların isimlerine dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.
87 kişiden 14 kişi göçükten çıkarıldı. 6 işçinin ise hareketsiz olduğu tespit edildiği duyuruldu.
Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya gidiyor.