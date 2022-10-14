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Aktüel Bartın madende mahsur kalanların isimleri:
Aktüel

Bartın madende mahsur kalanların isimleri:

Bartın’ın Amasra ilçesinde bir madende patlama meydana geldi. Peki, maden ocağında mahsur kalanlar var mı?

Yeniakit Publisher
2022-10-14 19:58:00 - 2022-10-14 20:13:52
Bartın madende mahsur kalanların isimleri:

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama meydana geldi. Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sularında -300 kotunda henüz nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekiplerim seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır" denildi.

16.00-00.00 vardiyasında 87 işçinin çalıştığı gelen haberler arasında. Çalışanların isimlerine dair bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

87 kişiden 14 kişi göçükten çıkarıldı. 6 işçinin ise hareketsiz olduğu tespit edildiği duyuruldu.

Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya gidiyor.

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