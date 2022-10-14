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Aktüel Bartın maden ocağında patlama neden niye yaşandı?
Aktüel

Bartın maden ocağında patlama neden niye yaşandı?

Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında patlama yaşandı. Vatandaşlar ise patlamanın sebebini araştırmaya başladı. Peki, Amasra madem ocağında neden patlama oldu?

Yeniakit Publisher
2022-10-14 22:35:00 - 2022-10-14 23:22:29
Bartın maden ocağında patlama neden niye yaşandı?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18.15 sıralarında -300 kotunda kısmi bir patlama meydana geldi. Olay sebebiyle şimdiye kadar iki kişinin vefat ettiği 20 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Madende arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Peki, patlama niye yaşandı?

Bartın maden ocağında patlama neden niye yaşandı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) patlamayla ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen patlamanın trafo kaynaklı olduğu bilgisi sehven paylaşılmıştır. Patlamanın nedeni henüz belirlenememiştir. Mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaşılması için AFAD ve tahlisiye ekipleri seferber edilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesi’nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde." şeklinde konuştu.

Bartın madende mahsur kalanların isimleri:
Bartın madende mahsur kalanların isimleri:

Aktüel

Bartın madende mahsur kalanların isimleri:

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