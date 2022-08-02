Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta ormanlık alanlara giriş yasaklandı
Havaların ısınmasıyla birlikte yeniden başlayan orman yangınları nedeniyle Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.
Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinde ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.
Bartın, Karabük ve Zonguldak İlleri Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarının aldıkları kararlar gereğince ormanlara giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.
Ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı
Bartın’da 31 Ekim, Karabük’te 1 Ekim ve Zonguldak’ta 30 Ağustos’a kadar orman parkları haricinde ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.