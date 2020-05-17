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Bartın Devlet Hastanesi 20 Mayıs’ta normale dönecek

Bartın’da korona virüs tedbirleri kapsamında pandemi hastanesine çevrilen Bartın Devlet Hastanesi ana binası 20 Mayıs’tan itibaren normale dönecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 16:21:29 -
Bartın Devlet Hastanesi 20 Mayıs’ta normale dönecek

Bartın’da korona virüs tedbirleri kapsamında pandemi hastanesine çevrilen Bartın Devlet Hastanesi ana binası 20 Mayıs’tan itibaren normale dönecek.


Bartın’da Koronavirüs salgını sürecinde Pandemi Hastanesine dönüştürülen Bartın Devlet Hastanesinde 20 Mayıs’tan itibaren yeniden poliklinik hizmeti verilmeye başlanacak.


Koronavirüs tanısı konulan hastalara ise Hastanenin Göğüs Hastalıkları hizmet binasında bakılacak.


Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Polikliniklerimiz 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü itibariyle Ömer Tepesi yerleşkesindeki ana binamızda hizmet vermeye başlayacaktır. Hastalarımızın polikliniklerimize Sağlık Bakanlığının talimatlarına uygun olarak MHRS (www.mhrs.gov.tr ya da 182 hattı) sistemi üzerinden randevu alarak gelmeleri gerekmektedir. Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları polikliniklerimiz" Ek Binamızda (Kadın Doğum Çocuk Ünitesi) hizmet vermeye devam edecektir. Göğüs Hastalıkları Binamız ise pandemi sürecinde pandemi hastanesi olarak hizmet verecektir.” Denildi.

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