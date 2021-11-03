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Dünya Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı
Dünya

Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Amerika Birleşik Devletleri ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 19:07:00 -
Bartholomeos, New York'ta hastaneye kaldırıldı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD ziyareti kapsamında bulunduğu New York'ta hastaneye kaldırıldı.

Amerikan Rum Ortodoks Başpiskoposluğundan yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, sağlık kontrolünün ve doktorlarla yapılan görüşmelerin ardından Manhattan'daki Mount Sinai Hastanesi'ne kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Bartholomeos'a anjiyo yapılacağı ve sonrasında stent takılıp takılmayacağının değerlendirileceği ifade edildi.

ABD'ye 23 Ekim'de gelen Bartholomeos, Washington ziyareti sırasında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

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