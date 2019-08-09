0553 313 94 23

Barselona'da havaalanı çalışanı özel güvenlikçiler süresiz grevde

Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda çalışan özel güvenlikçiler süresiz greve başladı- Çalışma şartlarında iyileştirme ve maaş zammı talep eden özel güvenlikçilerin grevinin, yaz döneminin yoğunluğundan dolayı binlerce yolcuyu etkilemesi bekleniyor

09 Ağustos 2019 Cuma 11:59
Barselona'da havaalanı çalışanı özel güvenlikçiler süresiz grevde

MADRİD (AA) - İspanya'nın Barselona kentinde bulunan El Prat Havalimanı'ndaki özel güvenlikçiler, süresiz greve başladı.

El Prat Havalimanı'nda çalışan yaklaşık 500 özel güvenlikçi, çalışma şartlarında iyileştirme ve maaş zammı taleplerinin, bağlı oldukları Trablisa firması tarafından kabul edilmemesi üzerine greve gitti.

Günlük yaklaşık bin uçuşun yapıldığı havalimanında, özel güvenlikçilerin grevinin yaz döneminin yoğunluğundan dolayı binlerce yolcuyu etkilemesi bekleniyor.

Katalonya Valiliği, greve giden özel güvenlikçilerin yasa gereği yüzde 90 asgari hizmeti garanti etmesi gerektiğini açıklasa da sendika temsilcileri, havalimanı personelinden bazılarının tatilde olmasından dolayı bu oranın altında hizmet verebileceklerini söyledi.

Diğer yandan İspanyol basınında yer alan haberlerde, El Prat Havalimanı'ndaki grevin ilk gününde, şu ana kadar her şeyin normal gittiği belirtildi.

Özel güvenlikçilerin son olarak iki yıl önce yaptıkları grevde, havalimanındaki güvenlik kontrol bölgelerinde uzun kuyruklar oluştuğu ve ciddi sorunlar yaşandığı hatırlatılarak, benzer görüntülerin önümüzdeki günlerde olabileceği uyarısında bulunuldu.

El Prat Havalimanı'nda, iki hafta önce de İberia Havayolu Şirketine bağlı yer hizmetleri personeli greve gitmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:59
  1. Barselona
  2. El Prat Havaalanı
  3. güvenlikçiler grevde
  4. ispanya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şampiyon Taekwondoculardan Eskici’ye ziyaret
    1. Şampiyon Taekwondoculardan Eskici’ye..
    2. Modern mezbaha Kurban Bayramına hazır
    3. Almanya ve Türkiye yapay zekada..
    4. Bayram sonrası, önce yavaş yavaş, daha..
    5. Trabzon Havalimanı'ndan 2 milyon 164..
    6. Tarsus Belediye Meclisi’nde işaret..
    7. Erzurum Palandöken Malmeydanı 3. etep..
    8. TRT Çocuk'tan çocuklara bayram sürprizi
    9. Orhangazi Kent Konseyi’nde Şinasi Kaya..
    10. Yeşilyurt Belediyespor’da yeni sezon..
    11. Büyükşehir Avrupa Şampiyonu Benay..
    12. AK Parti’li Akkal Selendi’de..
    13. Develi Kaymakamı Duru Kurban Bayramı..
    14. İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı..
    15. Körfez’de 38 ton tekstil atığı toplandı
    16. Davet listesinde Gül ve Davutoğlu var
    17. Yeni Malatyaspor umudunu koruyor
    18. Antalya'da midibüsle kamyonet..
    19. Kaş’a ‘masalcı’ geldi
    20. Simon Kjaer, Fenerbahçe'ye geri..
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Kırgızistan’da “17-25 Aralık” amacına ulaşıldı! Besle FETÖ’yü oysun gözünü
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!