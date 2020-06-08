  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Barselona’da 4 kişi saatini çalmak istedikleri turisti dövdü

İspanya’nın Barselona kentinde 4 kişi, saatini çalmak istedikleri turisti sokak ortasında dövdüler.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 22:12:43 -
Barselona’da 4 kişi saatini çalmak istedikleri turisti dövdü

İspanya’nın Barselona kentinde 4 kişi, saatini çalmak istedikleri turisti sokak ortasında dövdüler.


İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Rambla Meydanı’nda 4 hırsız, sokak ortasında saatini çalmak istedikleri turisti darp etti. Çevredeki vatandaşlar ise olaya müdahale etmek yerine telefonları ile darp edilen turisti videoya çekti. Turist adamın kız arkadaşı ise çığlık atarak, çevredekilerden yardım istedi. Polis tarafından yapılan açıklamada, hırsızların Fas uyruklu oldukları ve arama çalışmalarının devam ettiği duyuruldu. Darp edilen turist ise olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı