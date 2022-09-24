'Baro'nlardan skandal 'başıboş'luk! Kanunu 180 derece çarpıtıp kılıfına uydurdular!

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Her hamlesiyle ülkenin altını oyan Türkiye Barolar Birliği, başıboş köpek sorununa dile getiren vatandaşları susturmak için skandal bir açıklamaya imza attı.

Sorunlarını dile getiren vatandaşları hedef alan Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu, başıboş köpeklere yönelik ‘katliam çağrıları’ yapıldığı yalanını dile getirerek başıboş köpek saldırılarından mağdur olan ve ölen vatandaşları görmezden geldi.

Vatandaşların dikkatinden kaçmadı: Kanunu çarpıttılar

Barolar Birliği, yayınladığı açıklamada, 5199 sayılı kanunun 6. maddesinde belirtilen ifadeleri hem kırptı, hem de çarpıttı.

Bu çarpıtma vatandaşların gözünden ise kaçmadı.

Kelime oyunuyla "öncelikle" ifadesi çıkarılınca kanun 180 derece değişiyor

Kanunun ilgili maddesinde sahipsiz köpeklerin tedbir amacıyla alındığı yere bırakılmasını önceleyen, fakat şart koşmayan bölümünde kelime oyunu yapması, 5199 sayılı kanunu 180 derece değiştiriyor.

Belediyelerin sahipsiz ve saldırgan köpekleri kanuna göre bırakmaması gerekiyor

Sözkonusu kanunda "öncelikle" ifadesinin çıkarmasıyla Barolar Birliği, şikayet konusu olan saldırgan ve sahipsiz köpeklerin bırakılmaması gerekirken bırakılmasını dayatmış oluyor.

Halbuki belediyeler bu madde gereği şikayet konusu olan sahipsiz ve saldırgan köpekleri bırakmaması gerekiyor.

Görevlerini kötüye kullanarak suç işliyorlar! Cumhuriyet savcıları ne zaman harekete geçecek?

Anayasa'nın 135. maddesinde 'kamu kurumu niteliğindeki mesleki kurumlar' statüsünde olan Türkiye Barolar Birliği, kamu yararı ilkesini hiçe sayarak kanunu skandal bir şekilde çarpıtması tepki topladı.

Görevini kötüye kullanan Türkiye Barolar Birliği için Cumhuriyet Başsavcılarının re'sen harekete geçmesi bekleniyor.

Daha önce de 'başıboş köpek' güzellemesi yapmış ve yine vatandaşları suçlamışlardı

İstanbul Barosu'nun düzenlediği 'Hayvan Hakları Merkezi Kurultayı'nda da başıboş köpek sorunu görmezden gelinirken sokaklarda terör estiren köpeklerin "süper kahraman" ilan edilmediği kalmıştı.

Köpek saldırılarını meşrulaştırmaya çalışan ve "Köpek saldırıları oluyor, olacak da" diyen Veteriner Hekim Prof. Dr. Ebru Yalçın, "Daha fazla ısırılma görmüyorsak bu köpeklerin olgunluğu yüzündendir" hezeyanını savunmuştu.