Baronlara çifte neşter! Alternatif oluşumlar ve nisbî temsil ile baroların önü açılacak

Hasan Eğrigöz Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından, üzerinde çalışılmaya başlanan avukatlık kanun taslağında, Türkiye Barolar Birliğinin seçim sistemiyle ilgili önemli değişiklikler yer alıyor. Buna göre büyükşehir ve illerde belirlenen kriter ve üye sayılarını tamamlayanların, alternatif baro kurması planlanıyor.

Nispi temsil sistemi

Düzenlemeyle, nispi seçim sistemine gidilecek olan Türkiye Barolar Birliği’nde Ankara, İstanbul ve İzmir gibi üyesi fazla olan yerlerin delege sayısının düşürülerek, diğer il baroların temsiliyetinin artırılmasının hedeflendiği öğrenildi. Ekim ayına kadar tamamlanması planlanan düzenlemeyle ilgili derneklerin görüşleri de alınırken, Akit’e konuşan Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı (TÜRKAD) Dr. Mehmet Sarı, “Türkiye’deki mevcut fiili yerleşik barolar antidemokratik, çağın gerisindedir. Maalesef Türkiye’deki hukukun, insan haklarının ve evrensel baro faaliyetlerinin çok gerisinde. Ankara Barosu’nun üzerinde ortaya çıkan ve gerçekten Türkiye toplumunun tüm değerlerine karşı yürütülen, tahkir eden bir duruma vardı. Yani tam anlamıyla şirazesinden çıktı. Baroların yapısının muhakkak yeniden ele alınması gerektiği ortada” dedi.

100 yıllık baronluk

Avukat Hasan İlter de, “Artık barolar, mensubu bulunan avukatlarının tamamının duygu ve düşüncelerini dile getirmeyi, hukuku ve mesleki ilkeleri ön planda tutmayı bir kenara bırakmış, 100 sene önceki anlayışla yönetilmektedir. Eski Türkiye’de olduklarını sanıyorlar. Cumhurbaşkanı’na parmak sallıyorlar. Bunun düzeltilmesi şarttı. Bu çalışmalar da yerindedir” ifadelerini kullandı.