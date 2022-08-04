‘Baro’nlar bu işlere neden salça olmaz! Avukat da bunu yaparsa...

İstanbul'da bulunan Maltepe Cezaevi'nde film sahnesini aratmayacak bir olay yaşandı. İddiaya göre avukat Zeynep A.'nın (29) ablasının kızı ve cezaevinde hükümlü olan Adem Y. bir süredir duygusal birliktelik yaşıyordu. Uyuşturucu madde bağımlılığı olan Adem Y., kız arkadaşının teyzesi olan avukat Zeynep A.'dan kendisine uyuşturucu getirmesini isteyince genç avukat Zeynep A. Skandal bir yönteme başvurdu.

Kameralar rezalete ışık tuttu

Avukat kimliğini kullanarak 2 Temmuz günü Maltepe Kapalı Cezaevi'ne giden genç avukat, iddiaya göre yanına aldığı iki paket halinde 26 gram kubar işlenmemiş esrarla cezaevine girdi. Cezaevinin görüş alanında kendisini görüntüleyen kameradan habersiz olan avukat Zeynep A., uyuşturucu maddeleri hükümlü Adem Y.'ye verdi.

Cezaevindeki hükümlü anlattı

Kamera görüntülerinin izlenmesinin ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda ifadesi alınan Adem Y., genç avukattan cezaevine gelerek kendisine uyuşturucu madde getirmesini istediğini, avukat Zeynep Y.'nin de isteğini kabul ettiğini söyledi. Olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli avukat, adliyeye getirilirken savcılık tarafından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

"Ölümle tehdit ettikleri için elim kolum bağlandı"

Savunmasında, İstanbul Barosunda avukat olarak görev yaptığını belirten şüpheli Zeynep A., "Adem'i ablam Handan'ın kızı Seda'nın sevgilisi olması nedeniyle tanırım. Sadece benim yeğenimin ilişkisinden kaynaklı görüştüğüm çok yakın dostumdur.

Serhat isimli kişi, Adem'in arkadaşı Mert aracılığıyla bana haber göndermiş. Paket Adem'e ulaşmazsa Mert ve beni öldüreceğini söylemiş. Mert bana durumu anlatınca ben de pakette ne olduğunu bilmeden kabul ettim. İş olarak ceza hukukuna uzak olduğumdan sonuçları ön göremedim" diyerek pişman olduğunu söyledi.

Hakimlik, sorgusu sonrası şüpheli avukat Zeynep A.'nın tutuklama talebini reddederek ilginç bir karara imza attı. Hakimlik, şüpheli avukata yurt dışına çıkamama ve konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol kararı verirken aynı zamanda şüphelinin 500 bin lira güvence miktarını 20 gün içinde yatırmasına ve 30 gün içinde avukatlık mesleğinin etik ilkeleri üzerine yazılmış bir kitabın el yazısıyla özetini çıkararak teslim etmesine hükmetti.

TBB neden sessiz?

Türkiye’de alakalı alakasız her şeye burnunu sokan Türkiye Barolar Birliği ile İstanbul 1. Nolu Barosu ve Ankara 1 Nolu Barosu gibi kurumların bu skandala neden müdahil olmayıp sessiz kaldıkları ise merak konusu oldu.