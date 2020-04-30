  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Baro ve odaların haraçları kesilsin

Mesleğin sorunlarından ziyade ideolojik saiklerle hareket eden meslek odaları ve baro yönetimleri Türkiye’ye ayak bağı olmaya devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 09:41:00 - 2020-04-30 09:46:28
Baro ve odaların haraçları kesilsin

Ankara ve İzmir barolarının, Ali Erbaş’a saldırması ülkeyi ayağa kaldırdı... Konu ile ilgili Akit’e konuşan hukukçular, meslek örgütlerinin yapısının değiştirilmesi, nisbi seçim sistemine geçilmesi ve zorunlu aidatın kaldırılması gerektiği söyledi.

Yapısı değiştirilmeli

Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Faruk Keleştimur:  “Binlerce avukatı temsil sıfatıyla hoyrat bir şekilde değerlerimize saldırma cüretini göstermek bir yana, bunu baronun tüzel kişiliği üzerinden gerçekleştirmek kepazeliktir. Sadece barolar değil diğer meslek odaları da benzer keyfilik ile hareket etmekte, kendileri gibi düşünmeyen üyeleri üzerinde tahakküm kurmaktalar. Son rezalet bir kez daha göstermiştir ki, baroların kurumsal yapısı ivedi olarak değiştirilmeli ve nispi temsile geçilmelidir. Mesele lafazanlığa geldiğinde demokrasi havariliğini kimseye bırakmayanlar, hadsiz ve hukuksuz bir kimliğe derhal bürünebiliyorlar. Bu ilkel ve antidemokratik uygulama artık son bulmalı, barolar ve odaların yetkileri ve yönetim sistemi gözden geçirilmelidir.”

Zorunlu üyelik yanlış

Hukukçu Ali Osman Bağırgan: “Her şeyden önce seçim yöntemi değişmeli, nisbi sisteme geçilmelidir. Zorunlu üyelik ve aidat gibi kavramlara da düzenleme getirilmelidir. Ankara Barosu’nun yaptığı o açıklamaya katılmayan yüzlerce avukat vardır. Bu durum meslek odalarının yapısından kaynaklanmaktadır. Hiç kimse avukatların, doktorların, mühendislerin ya da diğer meslek gruplarına mensup vatandaşların iradesine ket vuramaz. Bu eski yönetim anlayışı mutlaka yasal bir düzenlemeye giderek değiştirilmelidir.”

 

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hizipsavar

ne demek kesilsin yoksa hala alınıyormuydu. bizile dalga mı geçiyorsunuz. kendi işlerinden başka her işi yapıyorlar ve ne işe yaradıkalrını kimse bilşmiyor. el alamde sosyal kurluşlar halkı savunur devletine sahip çıkar. bunlar azgın azınlığın çıkarlarını savunup devlete karşı geliryor.
  • Yanıtla

Zekeriya GÖKÇE

doğru söze ne deniir??? Aynen katılıyorum. Bir an önce yapılmaz ise iş işten geçer. Müslümanın malını al Müslümana saldır....
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı