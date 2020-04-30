Baro ve odaların haraçları kesilsin

Ankara ve İzmir barolarının, Ali Erbaş’a saldırması ülkeyi ayağa kaldırdı... Konu ile ilgili Akit’e konuşan hukukçular, meslek örgütlerinin yapısının değiştirilmesi, nisbi seçim sistemine geçilmesi ve zorunlu aidatın kaldırılması gerektiği söyledi.

Yapısı değiştirilmeli

Ankara Barosu’na kayıtlı Avukat Faruk Keleştimur: “Binlerce avukatı temsil sıfatıyla hoyrat bir şekilde değerlerimize saldırma cüretini göstermek bir yana, bunu baronun tüzel kişiliği üzerinden gerçekleştirmek kepazeliktir. Sadece barolar değil diğer meslek odaları da benzer keyfilik ile hareket etmekte, kendileri gibi düşünmeyen üyeleri üzerinde tahakküm kurmaktalar. Son rezalet bir kez daha göstermiştir ki, baroların kurumsal yapısı ivedi olarak değiştirilmeli ve nispi temsile geçilmelidir. Mesele lafazanlığa geldiğinde demokrasi havariliğini kimseye bırakmayanlar, hadsiz ve hukuksuz bir kimliğe derhal bürünebiliyorlar. Bu ilkel ve antidemokratik uygulama artık son bulmalı, barolar ve odaların yetkileri ve yönetim sistemi gözden geçirilmelidir.”

Zorunlu üyelik yanlış

Hukukçu Ali Osman Bağırgan: “Her şeyden önce seçim yöntemi değişmeli, nisbi sisteme geçilmelidir. Zorunlu üyelik ve aidat gibi kavramlara da düzenleme getirilmelidir. Ankara Barosu’nun yaptığı o açıklamaya katılmayan yüzlerce avukat vardır. Bu durum meslek odalarının yapısından kaynaklanmaktadır. Hiç kimse avukatların, doktorların, mühendislerin ya da diğer meslek gruplarına mensup vatandaşların iradesine ket vuramaz. Bu eski yönetim anlayışı mutlaka yasal bir düzenlemeye giderek değiştirilmelidir.”