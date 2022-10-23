Baro seçimlerini karıştıran küstah sözler! Alın size bir Şebnem Korur Fincancı daha

İzmir Barosu Genel Kurulu, yeni yönetimini belirlemek üzere bir araya geldi. Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulun ilk gününde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan seçimi yapıldı.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, açılışta yaptığı konuşmada, insan haklarını, hukuk devletini, demokrasiyi ve cumhuriyet ilkelerini savunduklarını ve verdikleri sözleri tuttuklarını söyledi.

Daha sonra avukatlara söz verildi.

Söz alan avukatlardan Aryen Turan'ın "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarının" soruşturulmadığını dile getirmesi ve Kürtçe "Jin jiyan azadi" sloganı atması üzerine salondaki bazı avukatlar duruma tepki gösterdi.

Karşılıklı slogan atılmasıyla çıkan arbede, araya giren avukatlarca yatıştırıldı.

Divan Başkanı Hüseyin Pulat Gago, baro geleneğinde karşılıklı slogan atılmasının bulunmadığını kaydederek, tarafları sakin olmaya çağırdı. Verilen aranın ardından genel kurula devam edildi.

Son olarak söz verilen Baro Başkanı Özkan Yücel, eleştirileri yanıtladı. Yücel, başkanlığı döneminde görev alan yönetim kurulu üyelerini alkışlayarak konuşmasını tamamladı.

Genel kurulda faaliyet raporları ve hesaplar, oy çokluğuyla ibra edildi.

Daha sonra başkan adayları Sefa Yılmaz, Hüseyin Karakoç, Ali Barış Ercan, İlke Erol ve Tacettin Çolak, kürsüye çıkarak konuşma yaptı.

Dilek ve temenniler bölümünün ardından genel kurulda ilk gün oturumu tamamlandı. Dilek ve temenniler bölümünde bazı avukatlar, avukat Aryen Turan hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Bugün saat 09.00'dan itibaren avukatlar, sandık başına giderek oy kullanacak.