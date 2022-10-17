Baro seçimlerine bakın, Davutoğlu’nu tanıyın!

Çoklu baro sistemine değinen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Çoklu sistem ile baroların mezhebi, etnik ve siyasi kimliklere göre bölünmesinin yolu açılıyor. Alevi, sünni, ulusalcı, kürtçü baro mu kurmak istiyorsunuz?” açıklamasıyla vizyonsuzluğunu ortaya koyan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Çoklu Baro sistemine geçildikten sonra kurulan ilk aynı ildeki ikinci baro olan İstanbul 2 Nolu Baro’nun başkanlığına, dünkü seçimle Av. Yasin Şamlı tekrar seçildi.

Hayırlı olmasını diliyorum..

Başarı temennisinde bulunuyorum..

Bu vesile ile, “çoklu baro sistemi”ne geçilirken yaşanan olayları şöyle bir hatırlamaya çalışalım..

Baroların sultasını yıkmak için..

Başörtü yasakçısı baroların zulmünü sonlandırmak için..

Dindar insanlara “Ortaçağ kafası” diyerek hakaret edenlerin, tüm avukatları temsil etmediğini ispat etmek için..

Seçilmiş insanlara sopa gösterenlere hadlerini bildirmek için, 2 yıl önce çoklu baro sistemine geçilirken..

Dikkat buyrun, cumhurbaşkanı kararnamesi ile değil..

Milletin seçtiği TBMM’den çıkan yasa ile bu değişiklik yapılır iken..

Sol tandanslı kemalist avukatlar kıyameti kopartmışlardı..

15 bin oy alıp, 50 bin üyesi olan İstanbul Barosu’nu temsil etme ceberrutluğu sona ereceği için..

Ankara’da hakeza..

Diğer illerde hakeza..

Haketmedikleri yetkileri kullanmalarına son verileceği için..

Eylemler yaptılar, Meclis’i bastılar..

Avukatlığa da yakışmayacak gösterileri düzenlediler..

Sokaklarda gecelediler.

Polislerle tartışmaya girdiler..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...