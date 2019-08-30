Baro Başkanı Han’dan 30 Ağustos mesajı

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının kahramanlıklarıyla başlayan büyük taarruz 30 Ağustos’ta büyük bir zafere dönüşmüştür” dedi.

Han, yayımladığı mesajında ülke topraklarının düşmanlar tarafından işgal edilmesine hiçbir şekilde müsaade etmeyen, imkansızlıklar içinde bile Milli Mücadeleye giren Türk Milletinin tarihe bu zaferini de altın harflerle yazdırdığını dile getirerek “Yüce Milletimiz egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu azim ve kararlılıkla tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Her 30 Ağustos’ta büyük zaferin coşkusunu daha yürekten ve daha gururla yaşadıklarını ifade eden Han, “Ülkemize, Cumhuriyetimize, demokrasimize, birlik ve bütünlüğümüze içten ve dıştan kastetmeye çalışanlar, Türk Milleti’nin cesareti ve mücadelesi karşısında asla başarılı olamayacaklarını, Ulusumuzun buna asla izin vermeyeceğini çok iyi bilmelidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği gibi düşmanlarımız ‘Geldikleri gibi gidecektir’. Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlar, ülkemiz uğruna canlarını feda eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.