"Bariyerlerin arası en özgür olduğum yer"





ANKARA (AA) - MUHAMMED ALİ TİMUR - İtalya'nın başkenti Roma'da 14-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Görme Engelli Futbol Milli Takımı'nın hedefi ilk 2'de yer alarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmak.

Çalışmalarına Ankara'daki Ahlatlıbel Spor Tesisleri'nde devam eden ay-yıldızlı ekip, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota almak için son şansları olan turnuvada finale kalmayı hedefliyor.

Milli sporcu Kahraman Gurbetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün amatör sporların zirve noktası olan olimpiyatlarda bulunmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Eylül ayından itibaren belirli aralıklarla kamp yaptıklarını belirten Kahraman Gurbetoğlu, "Olimpiyatlarda olmak özel bir durum. Orada yer almak, başarı elde etmek çok şey ifade ediyor. Bizim de kota almak için şampiyonada ilk ikiye girmemiz gerekiyor." dedi.

Kahraman Gurbetoğlu, kamp sonrası Ankara'da yapacakları hazırlık turnuvasıyla şampiyona kadrosunun son şekilini alacağına dikkati çekerek, "2-2,5 aylık bir süremiz daha var. Bizim çalışmalarımız uzun vadeli oluyor. Birden bire oyunculara şu pozisyonda oynayın denildiği zaman, o hemen uygulanamıyor. Uygulama için belli bir zaman gerekiyor. Takımımıza güveniyorum bir sıkıntımız yok. 2016 Rio'da ülkemizi temsil ettiğimiz gibi inşallah 2020'de de temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Diğer insanlara da örnek oluyoruz"





Bir görme engelli olarak sporun hayatında önemli değişiklilere yol açtığını vurgulayan milli sporcu, bir çok görme engelli gencin sporla hayatını şekilledirebileceğini dile getirdi.

Türkiye'de son dönemlerde tesislerde yapılan iyileştirmelerle çok önemli noktaya gelindiğini kaydeden Kahraman Gurbetoğlu, "Buralar benim gibi insanlar için hayatın şekillendiği yerler. Burada devletin çok geniş imkanları var. Milli sporcu olmak sizi ve ailenizi çok farklı yerlere taşıyabiliyor." diye konuştu.

Milli sporcu Kahraman Gurbetoğlu, futbol ile tanıştıktan sonra daha sosyal olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Maddi şeylerle yapamazsınız çünkü külfeti çok büyük. Dünyayı tanıyorsunuz. Ben hemen hemen dünyanın her yerine gitmiş biriyim. Bundan önce gitmem, gezmem, entegre olmam mümkün değildi. Sosyal ve ruhsal açıdan da çok geliştiğimi söyleyebilirim. Böylece diğer insanlara da örnek oluyoruz. Onlar da kendi mesleki alanlarında daha ilerisini araştırıyorlar. İyi bir şey yapıp örnek olmamız gerekiyor, sosyalleşmemiz gerekiyor. Çünkü bizim başka şekilde kendimizi ifade edecek alanımız yok. Buralarda ifade edeceğiz, buralarda göstereceğiz."





- "İçgüdülerimizle hareket ediyoruz"





Görme engellilerin futbol oynamasının zorluğuna da değinen milli sporcu Kahraman Gurbetoğlu, antrenörler ve sporcuların büyük bir sabır göstermesi gerektiğini söyledi.

"Bu çok meşakkatli bir oyun." diyen milli sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Size verilen taktiği, tekniği belki defalarca denemeniz gerekiyor. Saha içerisinde herkesin bir pozisyonu, bir alanı var. O alanları iyi ezberlediğinde, bulunduğu konumu tam kafasına yerleştirdiğinde zaten bir plan çıkmış oluyor. Kale arkasında ve sahanın kenarında birer yönlendiriciler var. Bir nevi kumanda ediliyoruz. İçgüdülerimizle hareket ediyoruz. İnsanın elini arka cebine götürüp bir şey alması gibi düşünün. Gören insanlar bir şey almak için ellerini arka ceplerine götürdüklerinde dönüp bakmazlar. Bizim sahada yaptıklarımız da buna dönüşüyor zamanla. Yapılacak hareketlere aşinalık kazanılıyor. Ancak yeni başlayan arkadaşların koordinasyon sorunu yaşamaları gayet doğal. Yönlendiricilerden gelen direktiflere anında reaksiyon göstermekte zorlanabilirler. Sabır göstermek gerekiyor."

Eskiden antrenman malzemelerini bulmakta dahi sıkıntı çektiklerini hatırlatan Kahraman Gurbetoğlu, son dönemlerde kamp yaptıkları yerlerde önemli iyileştirmelerin yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bariyerlerin arası en özgür ve rahat olduğum yer çünkü güvende hissettiriyor. Şu bariyer olmadığı zaman ben adım atmakta çok güçlük çekiyorum. Kazalar genelde normal hayatta (sokakta) ya direğe çarparak ya da ağaca çarparak oluyor. Futbol sahalarında öyle ciddi sakatlıklar olmaz."



