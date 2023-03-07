  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Davutoğlu ve Babacan ile ilgili şok iddia! Vay anam vay! Bu, gerçekten doğru mu?

İP'in medya organına dikkat! Gazeteler asrın dansözlüğünü nasıl gördü?

Mescitte 15 dakikalık pazarlık! Akşener bir kez daha masayı yıkmış

Ahmet Davutoğlu bu işe çok sinirlenecek! Saç baş yolduracak gelişme

Bakanlıklar, TSK komuta kademesi, MİT Başkanı... Bu olursa tam bir felaket olur

'Perişan eyle ya Rabbim'! Cübbeli Ahmet Hoca'dan seçim duası

CHP'nin işçiye zulmü sürüyor

Masanın son toplantısında tansiyon yine yükseldi! Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı...

Bayraktar Kızılelma ABD'yi salladı! Kızılelma ile ilgili bilinmeyen bir özelliği dünyaya ilan ettiler

Hangi ittifakı destekleyecekler! Şehit ve gazi yakınları kararını verdi
Gündem Bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı
Gündem

Bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu'nda bariyerlere çarparak devrilen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 18:15:00 -
Bariyerlere çarpan hafif ticari araç yan yattı

Kaza, Tosya ilçesi D100 Karayolu Akbük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan F.U. idaresindeki 28 AAT 610 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü F.U. ve aynı aileden 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23