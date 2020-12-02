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Yerel Bariyerlere çarpan araçta sıkıştılar! Yardımlarına itfaiye yetişti
Yerel

Bariyerlere çarpan araçta sıkıştılar! Yardımlarına itfaiye yetişti

Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan araç içindeki iki kişi sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 11:01:00 -
Bariyerlere çarpan araçta sıkıştılar! Yardımlarına itfaiye yetişti

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunda Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında yaşandı.

İddiaya göre Dilek T.’nin kullandığı 34 ANJ 313 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Dilek T. ile yanındaki arkadaşı Rabia A. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye giden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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