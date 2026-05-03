Bariyerlere çarpan aracın sürücüsü feci şekilde can verdi!
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
M.T. (41) idaresindeki 26 TR 005 plakalı otomobil, Başağaç köyü yakınlarında refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra yanmaya başladı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında sürücü M.T. yaşamı yitirdi, otomobilde bulunan G.Ç. (30) ise yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan G.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yapılan incelemenin ardından M.T'nin cenazesi morga götürüldü.