  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bariyerler ok gibi saplandı! Ölüler var
Yerel

Bariyerler ok gibi saplandı! Ölüler var

Konya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bariyerlere çarptı. Olayda bariyerler TIR'a ok gibi saplandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 09:15:00 -
Bariyerler ok gibi saplandı! Ölüler var

Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Bekir Sunay idaresindeki 70 DP 518 dorse plakalı TIR Kulu'ya 5 kilometre kala kontrolden çıkarak devrildi.

Refüjde bulunan demir bariyerler TIR'ın kabinine adeta ok gibi saplanırken, TIR yaklaşık 100 metre boyunca bariyerleri biçerek sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptığı kontrolde TIR'ın kabininden refüje savrulduğu değerlendirilen kazanan şiddetiyle parçalanmış cansız bedenler olduğunu gördü.

Cesetlerin sürücü ile araçta bulunan henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadına ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi
Dünya

Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi

İsrail medyası, bir İsrail denizaltısının Mısır’ın onayından sonra Süveyş Kanalı'nı geçerek Basra Körfezi’ne yöneldiğini ve amacının İran’a ..
Piyango bileti alanlara domuz eti ikram ettiler!
Gündem

Piyango bileti alanlara domuz eti ikram ettiler!

Yılbaşının yaklaşmasıyla en fazla rağbet görülen şans oyunlarından piyango bileti için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, kendilerine sun..
Aktivist böyle seslendi: Erdoğan bizim de liderimizdir
Gündem

Aktivist böyle seslendi: Erdoğan bizim de liderimizdir

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğu için Batılıların hedefi haline geldiğini söyleyen Yemenli aktivist Esaat El Şarii, "Erdoğan tüm Müslümanla..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay