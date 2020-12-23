Bariyerler ok gibi saplandı! Ölüler var

Kaza, saat 05.30 sıralarında Konya Ankara Karayolu Kulu ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Bekir Sunay idaresindeki 70 DP 518 dorse plakalı TIR Kulu'ya 5 kilometre kala kontrolden çıkarak devrildi.

Refüjde bulunan demir bariyerler TIR'ın kabinine adeta ok gibi saplanırken, TIR yaklaşık 100 metre boyunca bariyerleri biçerek sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptığı kontrolde TIR'ın kabininden refüje savrulduğu değerlendirilen kazanan şiddetiyle parçalanmış cansız bedenler olduğunu gördü.

Cesetlerin sürücü ile araçta bulunan henüz kimliği öğrenilemeyen bir kadına ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Kulu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.