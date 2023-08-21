Barista eğitimlerine büyük ilgi

DİYARBAKIR Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) bünyesinde temmuz ayında faaliyete giren Gastro İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen eğitim programında 3 grup halinde 80 kursiyer yararlanıyor.

Eğitim programları; Sabancı Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde yürütülen “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi” ile yine UNDP tarafından Birleşik Krallık finansmanıyla yürütülen “Deprem Sonrası Erken Toparlanma için Mesleki Eğitim, İstihdam ve Sosyal Hizmetler Aracılığıyla Toplum Temelli Modeller Oluşturma Projesi” çerçevesinde düzenlendi.

Eğitim programları hakkında bilgi veren DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ercan Tayınlamak, Gastro İnovasyon Merkezi bünyesinde yöresel ürün ve lezzetlerin yanında yeme - içme sektörüne de dokunmak, nitelikli eleman yetiştirmek ve sektörü güçlendirmek için çalışmalar yapmak istediklerini söyledi.

Barista eğitimini de bu amaçla başlatıp büyük ilgi gördüklerini belirten Tayınlamak, “Eğitim programlarına yereldeki işletmelerimizi dahil etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli eğitimleri geliştirmek hem de kahve sunumu, geleneksel ürünlerden yeni içecekler geliştirilmesini desteklemek” dedi.

Eğitim programları sonrasında planladıkları çalışmalara da değinen Tayınlamak, “Şu an 80 kişi 3 grup halinde eğitim alıyor. Sonbahar döneminde yeni eğitim programlarımız da olacak. Ayrıca eğitim verdiğimiz katılımcıları işletmeler ile de buluşturuyoruz. Sektördeki işletmeleri de tanımalarını destekliyoruz. Ayrıca eylül ayında eğitimlerimizi tamamladıktan sonra yerel işletmelerimiz ortaklığında, eğitim verdiğimiz katılımcılarımız ile birlikte bir kahve etkinliği düzenleyeceğiz. Merkez bünyesinde düzenli eğitim ve etkinlikler için gerekli altyapıyı işbirliği sağladığımız UNDP ve Birleşik Krallık desteği ile oluşturduk. Makine ekipman ve eğitim programları için verdikleri destekler için Sabancı Vakfı, Birleşik Krallık ve UNDP’ye teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Barista, kahve dükkanlarında, profesyonel kahve ekipmanlarıyla kahve hazırlamak ve sunmakla görevli kişiye verilen isimdir.





