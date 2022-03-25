Barışın anahtarı Türkiye

Rusya-Ukrayna savaşı gündemiyle toplanan NATO Liderler Zirvesi’nde, ‘barış’ çabaları yerine, NATO’nun Rus tehdidine karşı atacağı adımlar masaya yatırıldı. Ziryeye Türkiye adına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, üye ülkelerin liderleri ile ikili görüşmeler yaparak, savaşı sona erdirmek için ortak çaba istedi.

Stoltenberg: Putin büyük hata yaptı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Putin’in savaş açarak “büyük hata” yaptığını belirterek, “Çatışmanın NATO ve Rusya savaşına dönmesini engellememiz lazım. NATO’nun doğu kanadına daha fazla asker konuşlandıracağız. Liderler, Ukrayna’ya daha fazla destek verilmesi konusunda anlaştı. Ukrayna’ya biyolojik, kimyasal, radyolojik ve nükleer tehditlere karşı koruma sağlamak için siber güvenlik ve ekipman yardımı yapma kararı aldık” dedi. Zirveye video konferansla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise, NATO’dan yardım taleplerinin cevapsız kaldığını belirterek, sitemde bulundu: “Bir uçak bile vermediniz. 20 bin tankınız var. Ya verin ya da satın. Yardım taleplerine cevap verilmemesi korkunç şeydir.”

Erdoğan: Formül arıyoruz

Barış için diplomatik çabalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, “Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz. Putin ve Zelenskiy ile görüşmelerimizi devam ettireceğiz, gayretimiz iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle bir barış atmosferini oluşturmak.” dedi. Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride ise Rusya’ya derhal ateşkes çağrısı, Çin’e de Rusya’yı desteklememe uyarısı yapıldı.

Gözler Erdoğan'ın üzerindeydi

Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere NATO Karargahında bir araya gelen NATO üyesi ülkelerin liderleri, aile fotoğrafı çektirdi. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a liderler büyük ilgi gösterdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile samimi şekilde sohbet eden Başkan Erdoğan, aralarında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas’ın da bulunduğu çok sayıda liderle ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.