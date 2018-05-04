'Barışacağız' diye çağırdıkları adamın..!

Marmaris'te aralarında husumet bulunan iklimlendirme ve soğutma teknikeri Zübeyir Kurt'u (22) barışacaklarını söylerek çağırdıkları oto yıkama servisinde dövüp, kulağını çakı ile kestikten sonra kaçırmak istedikleri ileri sürülen Kani Yorulmaz (22) ve Kasım Günay (23), polis tarafından yakalandı.



BARIŞMAK İSTİYORUZ DİYEREK ÇAĞIRDILAR



Cezaevinden 3 gün önce çıkan Kani Yorulmaz ve yağma suçundan yattığı cezaevinden iyi hal nedeniyle bir hafta izinli çıktığı öğrenilen Kasım Günay, Marmaris'te buluştu. Yorulmaz ve Günay, geçen yıl yaşanan bir kavga nedeniyle aralarında husumet bulunan iklimlendirme soğutma teknikeri Zübeyir Kurt'u arayıp, barışmak için eski Datça Yolu, Hasan Işık Caddesi'ndeki bir oto yıkama servisinde buluşma teklifinde bulundu.



SAĞ KULAĞINI ÇAKI İLE KESTİLER



Kurt, kiraladığı otomobille dün saat 00.30 sıralarında, oto yıkama servisine geldi. Barışacağını düşünerek elini uzatan Zübeyir Kurt, husumetli bulunduğu kişiler tarafından tekme tokat dövüldü. Sağ kulağı çakı ile kesilen Kurt, zorla otomobile bindirildi. Otomobil içinde de dövülen Zübeyir Kurt, bir süre sonra trafik ışıklarında durulmasını fırsat bilip, kendisini dışarı atarak koşup tekrar oto yıkama servisine gelirken, şüpheliler çalıntı olduğu belirlenen otomobille hızla uzaklaştı. Çevredekiler, polisi arayıp durumu bildirdi.



HASTANEYE KALDIRILDI



Oto yıkama servisine gelen polis, şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakasını alarak araç takip sisteminden yerini öğrenmek için araştırma başlattı. Zübeyir Kurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Kurt, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



20 DAKİKA KOVALAMA SONUCU YAKALANDILAR



Polis, çalıntı otomobili araç takip sistemiyle Armutalan Mahallesi'nde buldu. Kani Yorulmaz ve Kasım Günay, karşısında polisi görünce otomobili üzerlerine sürerek kaçtı. 20 dakika süren kovalamaca sonucu şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada Zübeyir Kurt'un cep telefonu, cüzdanı ve olayda kullandıkları çakı ele geçirildi. Yorulmaz ve Günay, poliste ifade vermeyi kabul etmeyerek susma hakkını kullandı.



TUTUKLANDILAR



İşlemlerinin ardından Kani Yorulmaz ve Kasım Günay, dün akşam saatlerinde sevk edildikleri adliyede 'kasten yaralama, mala zarar verme, gasp ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.