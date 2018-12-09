Barışa 7.5 milyar lira aktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı için şu ana kadar 8 milyon 900 bin kişinin başvurduğunu dile getirerek, “Uygulamadan 7 milyar 511 milyon lira gelir elde edildi” dedi. Kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Kurum, “Bu kapsamda önemli adımlar attık, 592 bin konut elden geçirdik, dönüşüm faaliyetleri de devam edecek” diye konuştu.