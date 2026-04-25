Barış Yarkadaş’ı terleten FETÖ sorusu: CHP’li eski vekilin zor anları

Canlı yayında Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ile gazeteci Sinan Burhan arasında “FETÖ” tartışması çıkan FETÖ tartışması Yarkadaş’ı terletti.

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş ile gazeteci Sinan Burhan arasında “FETÖ” tartışması yaşandı. Programda konuşan Yarkadaş, Gürsel Tekin’in FETÖ tarafından hedef alındığını öne sürdü. Bu iddiaya yanıt veren Sinan Burhan ise Yarkadaş’a geçmişteki tutumları üzerinden yüklendi. Burhan, “Madem FETÖ’nün bir terör örgütü olduğunu her zaman gördünüz, iktidar FETÖ ile mücadele ederken neden Zaman Gazetesi önüne gittiniz?” sorusunu yöneltti.

Bu soru karşısında zorlanan Yarkadaş’ın verdiği yanıt programın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Yarkadaş, “Gittim ama niye gittim” tarzı hele bir sor açıklamaları Barış Yarkadaşı zorda bıraktı. Yarkadaş’ın net bir açıklama yapmaması, stüdyoda kısa süreli gerilime neden olurken tartışma sosyal medyada da geniş yankı buldu. Burhan “CHP sırf Erdoğan’a düşmanlık yapmak için gitti” dedi.