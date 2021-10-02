Barış Yarkadaş tavukçu Muharrem'e özendi

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Eski CHP Milletvekili ve Korkusuz Yazarı Barış Yarkadaş, AK Parti'nin yapılacak ilk seçimde yüzde 25'i geçemeyeceğini iddia ederek gülünç sözler sarfetti.

"Atakum Meydanı"nda düzenlenen Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan Barış Yarkadaş, "Cumhur İttifakı bir daha iktidar olamayacak. Elimizdeki tüm veriler ve yaptığımız gözlemler bunu işaret ediyor" dedi.

"AK Parti yapılacak ilk seçimde yüzde 25’in üstüne çıkamayacak. Tüm eğilim oraya doğru gidiyor" diyen Yarkadaş, "Türkiye ilk seçimin ardından Parlamenter Sisteme dönüşün adımlarını atmaya başlayacak" ifadesini kullandı.

Tavukçu Muharrem'e özendi

Yarkadaş'ın bu konuşması CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin sözlerini akıllara getirdi.

Muharrem İnce, geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin seçimlerde yüzde 49 oy alması halinde siyaseti bırakacağını ve köyüne gidip tavuk besleyeceğini söylemişti.

Muharrem İnce'nin bu sözleri sonrası AK Parti seçimlerde yüzde 49'dan fazla oy almış ancak İnce, sözünü tutup köyünde tavuk beslemek yerine siyasete devam etti.