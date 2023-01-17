Barış Yarkadaş araya girdi! Kılıçdaroğlu ile TV 100'ün sahibi görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayındayken alt banta yer alan SADAT reklamı, muhalefeti birbirine düşürdü.

SADAT Genel Merkezi'ne baskın düzenleyen Kılıçdaroğlu, reklamın yayınlanmasından sonra da kuruma yönelik tehditlerini sürdürerek, "O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” dedi.

TV 100 yönetimi, kendilerine baskıdan sonra yayın sorumlusu ile reklam müdürünün işlerine son verildiğini açıkladı.

TV 100 canlı yayınında konuşan CHP'li Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu ile TV 100'ün sahibi Necat Gülseven ile bir araya geldiğini söyledi.

Görüşmede kendisinin de olduğunu belirten Yarkadaş, Kılıçdaroğlu ile Gülseven'in görüşmede birbirlerine karşılıklı hoşgörü dileklerini sunduklarını belirtti.

Yarkadaş'ın anlattığına göre, Kılıçdaroğlu, Gülseven’i Ankara'da CHP Genel Merkezi’ndeki makamında ağırladı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmede Kılıçdaroğlu, reklam sebebi ile işten çıkartılan personelin geri alınmasını istedi.

Gülseven ise Kılıçdaroğlu'na TV100’ün yayın çizgisinin ortada olduğunu, tüm gruplara eşit mesafede olduğunu anlattı. Kılıçdaroğlu da "TV100’ün yayın çizgisini beğeniyoruz, objektif bir çizgisi var. Yaşanan son durum bir talihsizliktir. Bunlara da hiç takılmayın" ifadelerini kullandı.