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Gündem

Barış Soydan ve Emrah Yıldızer öldürüldü

MİT'in Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonda, Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 10:21:00 - 2021-07-16 10:33:51
Barış Soydan ve Emrah Yıldızer öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütü PKK'ya yönelik Suriye ve Irak'taki operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Nokta atışı operasyonlar nedeniyle gücünü yitiren ve birçok krizle başa çıkmaya çalışan örgüt, son darbeyi Irak'ın kuzeyindeki Duhok bölgesinde yedi.

Ülkemize patlayıcı göndereceklerdi

Üst düzey teröristleri kıskacına alan MİT, olası saldırıların da önüne geçiyor. Dün Gara'da nokta operasyonla iki kritik teröristi etkisiz hale getiren MİT, bugün de Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

2 terörist öldürüldü

Türkiye'ye patlayıcı göndermeye çalışan PKK'lı teröristlerin Barış Soydan ve Emrah Yıldızer olduğu belirtildi.

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