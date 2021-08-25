  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Batılı ülkeleri eleştiren İspanya'dan Afganistan çıkışı
Türk Yıldızları semada nefes kesti
Rusya'nın kamu borcu açıklandı
Kocaeli'de operasyon: Gözaltılar var
Gündem Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 12:10:00 -
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medya hesabından, "Mehmetçikten Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok" başlığıyla yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan Komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay