Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan o ülkeden Türkiye'ye çağrı: Bize yardım edin

Barış Pınarı Harekatı'nı kınayan ülkeler arasında yer alan Lübnan, Türkiye'den yardım istedi.

Lübnan yönetimi, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının söndürülmesi için Türkiye ve komşu ülkelerden yardım talep etti.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürü Raymun Hattar, ülkenin kuzeyindeki farklı bölgelerindeki 103 noktada yangın çıktığını belirtti. Hattar, yangınları söndürme çalışmalarına 200'e yakın sivil savunma ekibinin katıldığını aktardı.

İçişleri Bakanı Raya el-Hasan da başkent Beyrut'ta ilgili birimlerle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, söndürme çalışmaları için bölge ülkelerinden yardım istediklerini söyledi.

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Türkiye'den yardım talebi

Hasan, "Bize yardım edeceklerini umduğumuz tüm ülkelerle temasa geçtik. Kıbrıs, Ürdün ve Yunanistan'dan gelecek yangın söndürme uçaklarıyla birkaç saat içinde yangınların kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz." dedi.

Yangınların söndürülmesi için Türkiye'den de yardım talebinde bulunuldu.

Kundaklama ihtimali araştırılıyor

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ise konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, ülkenin birçok noktasında pazar gece saatlerinde başlayan yangınların büyük hasara yol açtığını belirtti.

Alevlerin kontrol altına alınması için tüm birimlerin seferber olduğunu söyleyen Hariri, Avrupa ülkelerinden de yardım istediklerini ifade etti.

Yangınların çıkış nedeninin henüz bilinmediğini kaydeden Hariri, kundaklama olup olmadığının araştırıldığını dile getird