Barış Pınarı Harekatı'nı karalamaya çalıştılar! BAE kanalından alçak oyun Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Arabiya kanalında Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için alçak oyunlar düzenlenmeye başladı. Kanalın muhabirinin 'Türkiye sivilleri öldürüyor' algısı oluşturmak için oynadığı ucuz oyun izleyenlerin dikkatini çekti.

BAE’nin Al Arabiya kanalı muhabiri operasyonun düzenlendiği bölgede sivil yaralı ve ölü bulamadıkları için, iki çocuğu caddenin ortasına yere yatırarak ucuz bir propagandaya imza attı. Görüntülerde çocukların arkadan koşturduğu dikkatlerden kaçmadı. Ağlamak ile gülmek arasında kalan muhabirin tavırları da dikkat çekti.

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