0553 313 94 23

Barış Pınarı Harekatı'nı karalamaya çalıştılar! BAE kanalından alçak oyun

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Arabiya kanalında Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nı karalamak için alçak oyunlar düzenlenmeye başladı. Kanalın muhabirinin 'Türkiye sivilleri öldürüyor' algısı oluşturmak için oynadığı ucuz oyun izleyenlerin dikkatini çekti.

14 Ekim 2019 Pazartesi 10:33

BAE’nin Al Arabiya kanalı muhabiri operasyonun düzenlendiği bölgede sivil yaralı ve ölü bulamadıkları için, iki çocuğu caddenin ortasına yere yatırarak ucuz bir propagandaya imza attı. Görüntülerde çocukların arkadan koşturduğu dikkatlerden kaçmadı. Ağlamak ile gülmek arasında kalan muhabirin tavırları da dikkat çekti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:33
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üniversite-sanayi iş birliği güçlenerek devam ediyor
    1. Üniversite-sanayi iş birliği..
    2. Faize enflasyon ayarı
    3. Barış Pınarı Harekatı'nı karalamaya..
    4. Ünlü Rus piyanistten mehter marşı..
    5. Erdoğan istemişti! Resmen kuruldu
    6. Operasyon durdurulacak mı? İbrahim..
    7. Cephede kazandığı parayı eski eşine..
    8. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler..
    9. Eşi doğum yapan işçi kaç gün izin..
    10. Filistin'den Barış Pınarı Harekatı..
    11. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Harekat..
    12. Ünlü ekonomist Şeref Oğuz bazı kamu..
    13. Ümmetin kalbi Türkiye’yle!
    14. Sudaki kalsiyum böbrek taşı yapar mı?..
    15. Mustafa Akıncı'dan yeni açıklama!
    16. Yerli silahlarımız destan yazıyor
    17. Amerikalı hadsiz sunucuya ayar üstüne..
    18. Silahta yerli payını yüzde 65'e çıkardık
    19. Su içmek ödem yapar mı? Ödeme ne iyi..
    20. Hain Dündar, zalim Esed ile..
    21. Afganistan'da savcıya silahlı saldırı!
    22. Türk askeri şehre girince böyle..
    23. KKTC'den bir Barış Pınarı Harekatı..
    24. Protein takviyesi kas yapar mı?
    25. Bir ülkeden daha Barış Pınarı..
    26. Malullük aylığı alamayan engelli..
    27. Fransa'dan skandal açıklama: Tedbir..
    28. Yazar Maraşlı'dan Aile Bakanlığı'na..
    29. Malulen emekli çalışırsa maaşı kesilir..
    30. Putin Trump'ı fena ti'ye aldı:..
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı
    Azerbaycan'dan mesaj var!
    Azerbaycan'dan mesaj var!
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    Skandal açıklamaların nedeni anlaşıldı! Mustafa Akıncı’nın karısı ABD’ye çalışıyor
    500 asker ile yola çıktılar! Türkiye'nin yanında yer alacaklar
    500 asker ile yola çıktılar! Türkiye'nin yanında yer alacaklar
    En yetkili isimden flaş Türkiye kararı
    En yetkili isimden flaş Türkiye kararı

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    Amerikalı hadsiz sunucuya ayar üstüne ayar! 70 yıl sizi koruduk deyince...
    Amerikalı hadsiz sunucuya ayar üstüne ayar! 70 yıl sizi koruduk deyince...
    Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!
    Nedim Şener'den PKK sempatizanı avukata ayar!