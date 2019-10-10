Barış Pınarı Harekatı'nda son durum!

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır" sözlerinin ardından PYD mevzilerine bombalar yağdı.Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'da bulunan terör hedeflerine roketatar ve obüs atışları yapıldı.Ardından kara birlikleri sınırı geçti. Operasyonda son durumu gece yarısı Milli Savunma Bakanlığı açıkladı ve "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." bilgisini geçti.

2 hedef daha vuruldu

08:59 Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda, Telabyad’ın doğusundaki 2 hedef vuruldu.PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyonda Telabyad’ın doğusundaki 2 hedef çok namlulu roketatarlarla vuruldu. Türk topçusunun vurduğu yerlerden dumanlar yükseldi.

07.30 Harekat kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim.

03.13 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay sosyal medya hesabı Twitter'dan Barış Pınarı Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay operasyonda önceliğin sivil halkın zarar görmemesi olduğunu belirtti.

02.58 ABD Senatosu'ndan tehdit: ABD Senatosunun, Suriye sınırındaki terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla Türkiye'ye karşı bir yaptırım paketi hazırladığı bildirildi.

01.57 MSB, gece saatlerinde yaptığı açıklamada da "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." bilgisini geçti.

00:16 Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" ifadelerini kullandı.

Harekatta dün neler oldu?

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye kuzeyini PKK/YPG işgalinden kurtarmak için uzun süredir planladığı harekâta başladı. Suriye’nin kuzeyindeki terör inlerine ilk bombalar düştükten 10 dakika sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığını dünyaya ilan etti. Diyarbakır, Malatya ve Adana’daki üslerden kalkan uçaklar Ayn İsa-Tel Abyad-Rasulayn-Dırbesiye-Kamışlı arasındaki hedefleri vurdu. Savaş uçaklarına sınırda konuşlu Fırtına obüsleriyle topçu bataryaları destek verdi. Sınır ilçelerinde terör örgütünün mevzileri bir bir havaya uçarken, akıllı füzeler de İHA ve SİHA’ların verdiği koordinatlar eşliğinde PKK cephaneliklerini hedef aldı.

Derinlik 35 km buldu

Derinlik yer yer 35 kilometreyi buldu. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri ateş altına alındı. Telabyad, Rasulayn’dan sonra Kobani’ye bağlı Zormağar bölgesindeki terör örgütü PKK/YPG hedefleri de vuruldu.Bombardıman sonrası kara birlikleri, ilk cephe olan Tel Abyad-Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik bölgeye tanklar eşliğinde girdi.

120 KM’lik alandan ilerleme

4 ayrı koldan sınırı geçen askerlere tanklar ve ağır silahlar eşlik etti. Karadan ilerleyen Mehmetçik ile PKK’lı teröristler arasındaki çatışmalar yer yer devam ediyor. Sınır hattında yoğun silah sesleri duyulurken, teröristlerin evlere EYP tuzaklaması ve bölgedeki sivillerden dolayı birlikler temkinli şekilde ilerliyor.

60 bin asker sınır ötesine geçecek

Barış Pınarı’na şimdilik 40 bin personel ve 20 bine yakın Suriyeli asker katılıyor. İhtiyaç duyulması halinde bu sayı artırılacak. Bölgeye intikal eden Türk güvenlik gücü komando, özel kuvvet, jandarma-polis özel harekât personelinden oluşuyor. Belirlenen hedeflerin imha edileceği yoğun bombardımanın ardından gece saatlerinde kara birlikleri Suriye’de operasyona başladı. JÖH ve PÖH timleri meskun mahal temizliği için sınırda bekletiliyor. Bölgeye önceden sızan özel kuvvet mensupları yaptıkları işaretlemelerle hava ve kara bombardımanına rehberlik ediyor. Dün sabah saatlerinden itibaren sınır hattında keşif ve gözlem yapan Suriye Milli Ordusu da görev bölgelerine intikal için emir bekliyor. Terör örgütünün saldırılarına karşı Akçakale ve Ceylanpınar’da sınıra yakın mahalleler boşaltıldı.

Kara harekatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, dün saat 22:30'da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Millî Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında Fırat’ın doğusuna kara harekâtına başladı" ifadelerini kullandı.