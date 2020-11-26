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Aktüel Barış Pınarı Harekatı bölgesine "dijital" un fabrikası kurulacak
Aktüel

Barış Pınarı Harekatı bölgesine "dijital" un fabrikası kurulacak

Suriye Geçici Hükümeti tarafından Tel Abyad'da kurulacak un fabrikasında yüksek teknoloji kullanılarak günlük 36-37 ton üretim yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:04:45 -
Barış Pınarı Harekatı bölgesine "dijital" un fabrikası kurulacak

TEL ABYAD (AA) - EŞREF MUSA- Suriye Geçici Hükümeti, Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ilçesinde, bölgenin un ihtiyacını karşılayacak dijital un fabrikası kuracak.

Suriye Geçici Hükümeti ve Tel Abyad Yerel Meclisi iş birliğiyle kurulacak fabrikada, son teknolojiye sahip makinalar kullanılarak el değmeden un üretilecek.

1000 metrekarelik alanda kurulacak fabrikanın günlük 50-60 ton üretim kapasitesi bulunuyor. Fabrikanın kurulması, halihazırda unu Türkiye’den ithal eden bölge halkı için vakit ve maliyet tasarrufu sağlamış olacak.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkan Yardımcısı Salih Hac Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki özel değirmenlerin, halkın ihtiyacını karşılamakta yetersiz kaldığını, fabrikanın kurulmasıyla bu ihtiyacın karşılanacağını ifade etti.

Kurulacak fabrikanın günlük azami üretim kapasitesinin 50-60 ton olacağını belirten Hac Abdullah, günlük ortalama 36-37 ton un üretileceğini kaydetti.

Hac Abdullah, un fabrikası yerel meclis tarafından işletileceği için ekmek ve un fiyatlarının, halkın bütçesine uygun fiyattan satılacağını belirtti.

Fabrikanın 27 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Hac Abdullah, bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

- Fabrika son teknolojinin kullanıldığı makinalarla "dijital" üretim yapacak

Suriye Geçici Hükümeti Hububat Kurumu Başkanı Hassan Muhammed, fabrikanın, son teknolojiyle üretim yapacağına dikkati çekti.

Muhammed, fabrikayı oluşturan üretim ve işletim aşamalarının tümünün elektronik kontrol panelinden yapılacağını, fabrikanın dijital işletim sistemiyle çalışacağını anlattı.

Muhammed, en yakın zamanda Rasulayn ilçesinde de un fabrikası kurmak istediklerini dile getirdi.

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