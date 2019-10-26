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Barış Pınarı Harekatı anketinde İran detayı dikkatlerden kaçmadı

Araştırma şirketi Areda Survey, Türk halkının Barış Pınarı Harekatı'nda hangi ülkelere güvendiğini araştırdı. Katılımcıların çok büyük çoğunluğu hiçbir ülkeye güvenmediğini dile getirirken, yüzde 1,6'lık oranla İran son sırada yer aldı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:15
Barış Pınarı Harekatı anketinde İran detayı dikkatlerden kaçmadı

Araştırma şirketi Areda Survey, Türk halkının Barış Pınarı Harekatı'na bakış açısını araştırdı. Türkiye'nin 81 ilinde 7 bin 599 kişi ile yapılan çalışmada, Türkiye ile ABD arasında yapılan mutabakatın öncesinde ve sonrasında vatandaşların görüşlerinde meydana gelen değişimler ortaya konuldu.

"Türkler hiçbir ülkeye güvenmiyor"

Araştırmaya göre, 'Barış Pınarı Harekatı'nda hangi ülkeye daha çok güveniyorsunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 79,6'sı 'hiçbir ülkeye' diye cevap verirken, yüzde 9,7'si Rusya'ya, yüzde 1,8'i ABD'ye, yüzde 1,6'sı da İran'a güvendiğini belirtti.

 

Barış Pınarı Harekatı'nın zamanlaması

Barış Pınarı Harekatı'nın zamanlamasına yönelik operasyon öncesinde katılımcıların yüzde 46,5'i geç kalındığını düşünürken operasyon sonrasında bu oran yüzde 53,8'e çıktı.

Araştırmaya göre harekatın tam zamanında yapıldığını düşünenlerin oranı operasyon öncesinde 28,5 olarak ortaya konulurken operasyon sonrası yüzde 24'e düştü.Harekatın daha ileri bir tarihte yapılmasını düşünenler operasyon öncesinde yüzde 2,7'ydi, operasyon sonrası ise yüzde 5,1 oldu.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 14:15
  1. Areda Survey
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Barış Pınarı

YORUM YAZ

  • IsmailIsmail2 sa önce
    Turkun turkten baskasina aslala guvenilmez ne amarika ne rusya ne iran nede avrupalilar ona göre sabkayi önumuze koyub dusunmemiz odansora sıkı ve azimle calismamiz mecburi ve sart.
  • Gel pisi pisiGel pisi pisi4 sa önce
    Iranin ......luğunu halkımızın gözdenkacirmamasi güzel. Tata tonga is mezhep değil. Hep Amerikanın karsisinda hep İran'ın yanında oldu bu halk. Solcular kemalistler İran'a söverken , mollalar İran'a derken bile. Ama İran Suriye meselesinde hep karsimizda oldu. Yok çekilin yok isgalcisiniz, İran Türk düşmanıdır. Bakma fazla ses cikaramadigina nüfusun yarısı belki fazlası Azeri türkü.
  • VatanperverVatanperver5 sa önce
    Irana amerkaya ve rusa guvenene şaşmamak elde değil onlar tarih okumayan cahiller benceibret alinsa idi eger eder mi idi tekerrur tarih
  • Tata TongaTata Tonga5 sa önce
    Arada survey kim? İran'la sorunlarımız olabilir ama İran komşumuz ve karşılıklı saygı çerçevesinde sorunlarımızı çözebiliriz. İran'ın mezhebini beğenmeyebilirsiniz amaSuud kralının mezhebi sütten çıkmış ak kaşık mı? İran bir Amerika'dan bir Rusya'dan bir İsrail'den veya Avrupadan az güvenilir değildir! Bu Batılılar bize algı operasyonu yapıyor! Yemişim arada surveyi de anketini de...
  • Oktay Oktay 5 sa önce
     turkiye gucunu gosterdi dunya 5 den buyuk oldugunu ispat etti

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