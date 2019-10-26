Barış Pınarı Harekatı anketinde İran detayı dikkatlerden kaçmadı

Araştırma şirketi Areda Survey, Türk halkının Barış Pınarı Harekatı'na bakış açısını araştırdı. Türkiye'nin 81 ilinde 7 bin 599 kişi ile yapılan çalışmada, Türkiye ile ABD arasında yapılan mutabakatın öncesinde ve sonrasında vatandaşların görüşlerinde meydana gelen değişimler ortaya konuldu.

"Türkler hiçbir ülkeye güvenmiyor"

Araştırmaya göre, 'Barış Pınarı Harekatı'nda hangi ülkeye daha çok güveniyorsunuz?' sorusuna katılımcıların yüzde 79,6'sı 'hiçbir ülkeye' diye cevap verirken, yüzde 9,7'si Rusya'ya, yüzde 1,8'i ABD'ye, yüzde 1,6'sı da İran'a güvendiğini belirtti.

Barış Pınarı Harekatı'nın zamanlaması

Barış Pınarı Harekatı'nın zamanlamasına yönelik operasyon öncesinde katılımcıların yüzde 46,5'i geç kalındığını düşünürken operasyon sonrasında bu oran yüzde 53,8'e çıktı.

Araştırmaya göre harekatın tam zamanında yapıldığını düşünenlerin oranı operasyon öncesinde 28,5 olarak ortaya konulurken operasyon sonrası yüzde 24'e düştü.Harekatın daha ileri bir tarihte yapılmasını düşünenler operasyon öncesinde yüzde 2,7'ydi, operasyon sonrası ise yüzde 5,1 oldu.