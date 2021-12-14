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Gündem Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 11:11:00 -
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur

ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3

PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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