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Aktüel Barış Pınarı Bölgesi'nde terörden uzak ilk diploma töreni
Aktüel

Barış Pınarı Bölgesi'nde terörden uzak ilk diploma töreni

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:23:08 -
Barış Pınarı Bölgesi'nde terörden uzak ilk diploma töreni

TEL ABYAD (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan kurtarılan Tel Abyad'da lise ve üniversiteye geçiş sınavlarında başarılı olan öğrencilere mezuniyet töreni düzenlendi.

13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’nın esaretinden kurtarılan Tel Abyad'da orta okul ve liseyi bitiren 400'den fazla öğrenci, terörden uzak ilk kez mezuniyet heyecanını yaşadı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen törene, Tel Abyad Milli Eğitim Koordinatörlüğü yetkilileri de katıldı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki lise eğitimini başarılı şekilde bitiren öğrenciler, Türkiye'de yabancı öğrenciler için Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen Yabancı Öğrenci Sınavına (YÖS) girme hakkı kazanacak.

Türkiye'de YÖS sınavında başarılı olan yabancı öğrenciler, puanlarına ve üniversitelerin belirlediği kontenjanlara göre eğitim görüyor.

Tel Abyad Milli Eğitim Müdürü Samer Hamdo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lise son sınavlarında başarı oranının yaklaşık yüzde 72 olduğunu belirtti.

Hamdo, sayısal sınavına giren 98 öğrenciden 67'sinin, sözel sınavda 242 öğrencinden 146'sının, liseye geçiş sınavına giren 263 öğrenciden de 202'sinin başarılı olduğunu ifade etti.

Liseye geçiş sınavında birinci olan Meryem Ebid'in babası Mohammed Ebid, eğitimden umudunu kestiğini ancak Türkiye’nin yardımıyla uzun bir aradan sonra eğitimin yeniden başlamasının bir umut ışığı yarattığını söyledi.

Ebid, öğrencilerin yurt içinde veya dışında eğitime devam edebileceği için Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

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