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Aktüel Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:05:14 -
Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin etksiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan ve operasyondan görüntülere de yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

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