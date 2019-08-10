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﻿Barış koridoruna Kürt desteği

Suriye’de bulunan Kürt gruplar, ülkenin kuzeyinde oluşturulacak barış koridoruna destek verdiler. Suriyeli Kürtler bölgede terör örgütü PKK’nın uzantısı PYD’yi görmek istemediklerini dile getirerek her konuda Türkiye’nin yanında olduklarını vurguladılar.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:06
﻿Barış koridoruna Kürt desteği

 Göksel Çağlav  Ankara  Mehmetçiğin Suriye’nin kuzeyinde oluşturacağı ‘Barış Koridoru’na Suriyeli muhalif Kürtlerden de destek geldi. Türkiye’nin yanında olunması gerektiğinin altını çizen Kürtler, PYD’nin terör örgütü PKK’nın uzantısı olduğunu açıkladılar.

Türkiye’ye, ‘Barış koridoru’ ve terör örgütü PKK’nın Türkiye sınırlarından temizlenmesi konusunda tam destek verdiğini açıklayan, ‘Devrimci Güçler ve Suriye Muhalifleri Ulusal Koalisyonu’ geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) PKK’nın uzantısı terör örgütü olduğu belirterek, “Suriye’deki Kürtler PYD’ye destek vermemeli” ifadelerini kullandı.
PYD’nin Suriye’de terör örgütü PKK’nın siyasi bir uzantısı olduğunu belirten Kürtler, “Suriyeli Kürtler olarak Türkiye’yle iyi ilişkiler geliştirmeli, Suriyeli her kesimle diyalog halinde olmalıyız” ifadeleri ile Türkiye’nin her konuda yanında oldukları mesajını verdiler.

Türk istihbarat yetkililerinin de katıldığı toplantıya Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), Suriye Kürtleri Demokrat Partisi’nin (PDKS), bölgenin ileri gelen aşiret liderleri Özgür Suriye Ordusu yetkilileri ve birçok köy temsilcisi katıldı. Toplantı da daha önce ENKS’nin başkanlığı görevinde de bulunmuş Suriye Kürtleri Demokrat Partisi (PDKS) Genel Sekreteri Abdulhekim Beşar, PYD’ye kesinlikle destek verilmemesi gerektiğine vurgu yaparak, “Halka zulüm edenlerin yanında olmayacağız” değerlendirmesinde bulundu. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Genel Sekreteri Abdulbasit Abdullatif, “Bu tür toplantılar daha sık yapılmalı. Yaşadığımız zorlanmaları ancak böyle aşabiliriz. Burada konuşulanlar ve Efrîn’den gelenlerin istekleri, Türk devlet yetkililerine ulaştırılmalı” görüşünü savundu.

Tüm muhaifler bir arada Türkiye'nin yanında olmalı 

Toplantıdan çıkan bir diğer önemli konu ise terör örgütüne istemeden destek olan grup ve aşiretlerin özellikle can güvenliklerinin sağlanacağı vurgusu yapılarak, tek çatı altında toplanılması gerektiğine dikkat çekildi.

Ulaşılabilen her liderle ayrı toplantılar gerçekleştirilerek yapılabilecekler konusunda fikir alışverişi yapılarak burada değerlendirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Örgütün dağılma sürecine girdiği belirtilen toplantıda, Fırat’ın kuzeyine yapılacak operasyon ve Barış Koridoru’ndan sonraki adımlarda ele alındı. 

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:06
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