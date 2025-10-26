  • İSTANBUL
Dünya Barış için arabulucu olan Trump ile Kim Jong-un arasında sürpriz görüşme ihtimali ifade edildi
Dünya

Barış için arabulucu olan Trump ile Kim Jong-un arasında sürpriz görüşme ihtimali ifade edildi

Barış için arabulucu olan Trump ile Kim Jong-un arasında sürpriz görüşme ihtimali ifade edildi

Asya turunda Tayland ile Kamboçya arasında barış için arabulucu olan ABD Başkanı Donald Trump, ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında sürpriz bir görüşme olabileceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışman yardımcısı KT McFarland, Newsmax kanalına yaptığı açıklamada “Donald Trump söz konusu olduğunda her zaman beklenmeyeni beklemeliyiz. Şu anda planlanmış bir görüşme yok, ama her an olabilir” dedi.

McFarland, Trump’ın ilk başkanlık döneminde Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeyi hatırlatarak, “O buluşma oldukça başarılı olmuştu. Kuzey Kore o dönem nükleer denemeleri ve füze testlerini durdurmuştu. Trump, o görüşme sayesinde Kuzey Korelilerin güvenini kazanmıştı” ifadelerini kullandı.

Trump, Malezya'da Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesine katıldı ve Kamboçya ile Tayland arasında barış anlaşmasına aracılık ettiğini açıkladı. Beş günlük Asya turu kapsamında Japonya ve Güney Kore’yi de ziyaret edecek olan Trump, turun sonunda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşerek süregelen ticaret savaşını yumuşatmaya çalışacak.

"ONUNLA HER ZAMAN İYİ BİR İLİŞKİM OLDU"

Ancak gözler, olası bir Trump-Kim Jong-un buluşmasına çevrilmiş durumda. Trump, seyahat öncesi Air Force One uçağında gazetecilere, “Eğer duyurmak isterseniz, ben açığım. Onunla her zaman iyi bir ilişkim oldu.” demişti.

Görüşme gerçekleşirse, iki lider 2019’daki Panmunjom sınır köyündeki buluşmadan bu yana ilk kez bir araya gelmiş olacak. Trump ve Kim, Trump’ın ilk başkanlık döneminde üç kez görüşmüştü.

Güney Kore’nin yeniden birleşme bakanı Chung Dong Young da bu ay yaptığı açıklamada, iki liderin Kore sınırında yeniden buluşmasının “mümkün” olduğunu söylemişti. Yeni liberal Güney Kore hükümeti ise, Trump’ın Kuzey Kore ile diyaloğu yeniden başlatması için aktif rol üstlenmesini istiyor.

