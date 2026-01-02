  • İSTANBUL
Ekonomi
Yabancı plakalı araçlar için düzenleme: Cezayı ödemeden çıkıyorlardı!
Karayolları Genel Müdürlüğü, yabancı plakalı arçaların otoyol ve köprü ücretlerini ödemeden çıkış yapmasını önlemek için düzenleme yapıldığını duyurdu.

Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı... Yabancı plakalı araçların, özel şirketlerce işletilen otoyollardan geçişleri sonrasında ödemedikleri ücretler ve cezalar tahsil edilmeden Türkiye'yi terk etmelerine izin verilmeyecek.

TÜM OTOYOLLARI KAPSIYOR Karayolları Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, 2022'de Genel Müdürlük tarafından işletilen otoyol geçiş ücretlerinin tahsil edilmesiyle başlanan uygulamanın, kamu-özel iş birliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerin de dahil edilmesiyle tüm otoyolları kapsadığı bildirildi.

UYARI YAPILDI Yabancı plakalı araç kullanıcılarının, HGS kartlarını gümrük girişlerinden temin edebileceğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Ödemelerinizi gişelerde, 'kgm.gov.tr' adresinde yer alan 'İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme' linki üzerinden veya ilgili otoyolun web sitesinden plaka bilginizi girerek yapabilirsiniz. Geçiş ücretinizi ödemediyseniz, Türkiye'den çıkış yaparken gümrük kapısında ödemeniz gerekmektedir. Geçiş tarihinin ardından ilk 15 gün içerisinde ücretinizi cezasız ödeyebilirsiniz. 15-45 gün gecikmelerde bir kat geçiş ücreti cezası, 45 günden fazla gecikmelerde 4 kat geçiş ücreti cezası uygulanmaktadır. Sorunsuz bir yolculuk için Türkiye'deki geçiş bilgilerinizi kontrol edin.''

ÖZEL OTOYOLLARDAN KAÇAK GEÇİP, ÜLKEYİ TERK EDİYORLAR Türkiye’de sabit adresleri bulunmayan bu araçların, ödenmeyen özel otoyol geçiş ücretleri ve para cezalarına ilişkin genel hükümlere göre tahsilat işleminin yapılmasının, ücretler ödenmeden ülkeyi terk etmelerine izin verilmesinin kötüye kullanıldığı tespit edildi.

CEZALAR VE OTOYOL BEDELLERİ GÜMRÜKLERDE TAHSİL EDİLECEK Yabancı plakalı araçlara ilişkin tatbik edilen cezalar ile geçiş ücretleri ödenmeden bu araçların ülkeyi terk etmesine izin verilmeyecek. Söz konusu alacaklar, tebligat şartı aranmaksızın sürücüsü bilgilendirilmek suretiyle gümrük kapılarında yetkili birimlerce de tahsil edilebilecek.

Tahsil edilen tutarların yüzde 60’ı hizmet payı olarak genel bütçeye gelir kaydedilecek, yüzde 40’ı ise ilgili işleticiye aktarılmak üzere tahsilatı izleyen ayın sonuna kadar genel müdürlüğe aktarılacak.

