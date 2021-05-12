'Barış gücü' çağrısına vatandaşlardan tam destek! Barbar İsrail acımasızca saldırıyor

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Kamuoyunda bugün Kudüs'e aralarında ülkemizin de olduğu barış gücü gönderilmesi çağrıları yapıldı. Yapılan çağrılar vatandaşlar tarafından da destek buldu.

Barbar saldırılar sürüyor!

Sosyal medyadan İsrail'in zalimce orantısız güç kullandığı görüntüleri paylaşan vatandaşlar, Kudüs'e barış gücü gönderilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan videoda, kalabalık siyonist polis grupları yakaladıkları sivillere acımasızca vuruyordu.

'İnşallah, BMGK'dan da istediğimiz bir karar çıkaracağız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suudi Arabistan ziyareti kapsamında bulunduğu Riyad'da Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunarak, şunları söylemişti:

"Yine hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Böyle saldırılar durması gerekiyor. Hukuk çerçevesinde Filistinlilerin hakkını korumak lazım. Bugünkü toplantıda uluslararası barış gücü gönderilmesi dahil çalışmaların hızlandırılması aşamasıyla çağrıda bulunmuştuk. Bayramdan sonra inşallah İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bu konuları detaylı ele alacağız. İnşallah, BMGK'dan da istediğimiz bir karar çıkaracağız"