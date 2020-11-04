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Gündem Barış Atay'dan HDP güzellemesi! Akşam şatafat sabah edebiyat
Gündem

Barış Atay'dan HDP güzellemesi! Akşam şatafat sabah edebiyat

Gece kulüplerinde kendisi gibi evli olan kadınlarla boy gösteren TİP Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından HDP güzellemesi yaptı. Onlarca insanın hayatını kaybettiği ve devlete milyonlarca maddi zarar verilen Kobani olaylarını 'asılsız iddia' olarak nitelendiren Atay, Selahattin Demirtaş ve HDP'li isimlere destek verdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:33:00 -
Barış Atay'dan HDP güzellemesi! Akşam şatafat sabah edebiyat

Yeniakit.com.tr

Oyunculukta aradığı şöhreti bulamayıp kendini siyasete atan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Barış Atay sosyal medya hesabından HDP güzellemesi yaptı. Onlarca vatandaşımızın şehit olduğu Kobani olaylarıyla ilgili 'asılsız iddia' ifadelerini kullanan Atay, Selahattın Demirtaş ve diğer HDP'li isimlerin tutuklanmasına tepki gösterdi.

Barış Atay'dan HDP güzellemesi

Kendisi evli olmasına rağmen başka evli kadınlarla gece kulüplerinde boy gösterip binlerce lirayı bir gecede ezen Atay, işçi-emekçi naraları atmayı da ihmal etmiyor. Barlarda evli kadınlarla olan ilişkisini gurur verici olarak tanımlayan Atay, bir yandan da ahlaksız siyasetini devam ettiriyor.

Sosyal medya hesabından HDP güzellemesi yapan Atay, hükümete olan kini üzerinden masum vatandaşların ölümünü de hiçe saydı. 6-7 Ekim 2014'te meydana gelen Kobani olaylarında Yasin Börü ve arkadaşlarının vahşice katledildiği, onlarca kişinin hayatını kaybettiği olayların başmümessili Selahattin Demirtaş ve diğer HDP'li isimlerin tutuklanmasını 'hükümetin intikam hırsı' olarak nitelendirdi.

Kobani olaylarını asılsız iddia olarak gördü

Barış Atay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İktidarın; 7 Haziran yenilgisinin intikam hırsıyla bir siyasi darbe yaparak 4 yıl önce asılsız iddialarla rehin aldığı @hdpdemirtas ve tüm tutsak HDP’li dostları selamlıyorum. Dayanışmayla" ifadelerini kullandı.

Barış Atay'ın o tweeti:

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