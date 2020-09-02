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Aktüel Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi
Aktüel

Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi

Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye getirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:27:50 -
Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi

İSTANBUL (AA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun, Kadıköy'de 30 Ağustos akşamı darbedilmesine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucunda dün gözaltına alınan 3 şüphelinin Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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