Barış Alper Yılmaz Ay-Yıldızlı formayla üçüncü golüne ulaştı
A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık maçında oyuna sonradan giren Barış Alper Yılmaz, fileleri havalandırarak milli formayla üçüncü kez gol sevinci yaşadı.
Kadıköy'de oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlık mücadelesinde Kuzey Makedonya karşısında şov yapan A Milli Futbol Takımımızda kapanış golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve 62. dakikada Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki oyuncu, kısa süre içinde skora etki etmeyi başardı. Müsabakanın 70. dakikasında gelişen atakta İrfan Can Kahveci, Arda Güler ile yaptığı paslaşmaların ardından ceza sahası sağ çaprazından içeri girdi. İrfan Can'ın kale önüne çıkardığı isabetli pasta topla buluşan Barış Alper, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 4-0'a taşıdı. Yetenekli futbolcu, bu şık vuruşla birlikte A Milli Takım kariyerindeki 3. golünü kaydetmiş oldu.