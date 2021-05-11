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Sağlık Baricitinib nedir ne için kullanılır?
Sağlık

Baricitinib nedir ne için kullanılır?

Baricitinib ne? Japonya'da romotizmal eklem iltihabı ilacı Baricitinib haplarının koronavirüs tedavisinde kullanılmasına onay verildi. Peki, Baricitinib nedir?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 09:04:00 -
Baricitinib nedir ne için kullanılır?

Baricitinib niye korona tedavisinde kullanılıyor? Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmasını onayladı. Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Aralık 2020'de başvurusu yapılan ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları, tedavi için bakanlıkça uygun bulundu. Japonya hükümeti Kovid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarının kullanımını da onaylamıştı. Baricitinib" hapları günde bir kez ve takviye oksijene ihtiyaç duyan yetişkin hastalara yönelik "Remdesivir" ilacıyla beraber kullanılacak. Hamilelerin hapları kullanmaması tavsiye edildi.

Baricitinib nedir ne için kullanılır?

Preparat adı Olumiant olan baricitinib romatolojik hastalıklar için onay almış oral selektif bir JAK1 ve JAK2 inhibitörüdür. Geniş spektrumlu immunsupresif bir ajandır.

ABD'de yapılan bir çalışmada söz konusu ilacın kovid hastalarının tamamının 4 gün yerine 3 günde iyileştiğini ortaya koydu.

 

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