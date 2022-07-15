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Siyaset Bari bugün yapma Temel Karamollaoğlu! 15 Temmuz parti değil vatan meselesi
Siyaset

Bari bugün yapma Temel Karamollaoğlu! 15 Temmuz parti değil vatan meselesi

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, iktidarı 15 Temmuz’u siyasi ikbali için kullanmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 23:59:00 - 2022-07-16 00:34:12
Bari bugün yapma Temel Karamollaoğlu! 15 Temmuz parti değil vatan meselesi

 Yeniakit.com.tr 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hangi partiyi desteklediği fark etmeksizin vatanını seven Türk milletinin önlediği hain darbe girişiminin yıldönümünde çirkin ifadelerle iktidarı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 15 Temmuz'u kullanmakla suçlayan Karamollaoğlu, "15 Temmuz’u siyasi ikbali için kullananlara seslenmek istiyorum; Yenikapı ruhunun üstüne tuz ruhu döküp öldürdünüz!" dedi.

Temel Karamollaoğlu mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

Fakat biz yeni bir ruhla milli değerlerimizi, demokrasimizi ve ülkemizi yeniden ayağa kaldıracağız inşallah.

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